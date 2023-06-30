"Просто шик": пропагандисти РФ радіють атаці по Краматорську, де загинули діти (відео)

Обстріл Краматорська став одним із найкривавіших ударів російських окупантів за останні кілька місяців. Російські пропагандисти вкотре зробили цинічну заяву щодо атаки.

Зокрема, депутат Держдуми РФ Андрій Картаполов в ефірі шоу кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова емоційно розповів про "шикарну" ракетну атаку по Краматорську.

"Удар по Краматорську - просто шик. Схиляю голову перед тим, хто його планував. Не удар, а пісня. Моє старе серце військового радіє", - заявив Картаполов, посміхаючись.

Що відомо про ракетний удар по Краматорську

27 червня ЗС РФ атакували Донецьку область двома ракетами, одна з яких влучила у кафе в центрі Краматорська.

Унаслідок удару загинуло щонайменше 12 людей, серед них - троє підлітків, близько 60 отримали поранення.

Співробітники СБУ вже затримали ймовірного коректувальника удару по закладу в Краматорську. Його підозрюють у роботі на окупантів. Водночас у Міноборони РФ заявили, що ціллю ракетного удару по місту був "тимчасовий командний пункт частин української армії".

"Обстріл двома ракетами "Іскандер" здійснили ввечері, коли люди щойно дістались дому після роботи. Злочинний режим РФ продовжує тактику терору проти мирних українців. Ми знайдемо всіх, хто віддає злочинні накази, і всіх, хто їх виконує. Покарання — невідворотне", — заявив генпрокурор Андрій Костін.

Пропагандисти РФ радіють атаці на Краматорськ, де загинули діти

Читайте також: