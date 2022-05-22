Путін виставив Росію "третім сортом" - The Telegraf про напад диктатора на Україну

Диктатор РФ Володимир Путін 24 лютого повномасштабно вторгся в Україну, щоб довести, що РФ все ще є "першокласною державою", але скоріше показав її "третім сортом".

Володимир Путін зараз найсамотніша людина на землі.

Про це пише The Telegraf.

За даними видання, претензії Путіна на політичного "генія" (як нерозумно назвав його Дональд Трамп) спростовуються його майже повною ізоляцією. Він розраховував на успіх своєї тактики "розділяй і володарюй", але він об’єднав проти себе Захід, а українці чинять рішучий опір.

"Натомість Путін потрапив у пастку... Третина його загарбників мертві, поранені або зникли безвісти, і їм мало що можна показати про їхню жертву", - йдеться в повідомленні.

Видання пише, що н авіть штатний військовий експерт державного телебачення полковник Михайло Ходаренок заявив мільйонам російських глядачів, що офіційна пропаганда, яка стверджує, що, мовляв, українська армія "деморалізована", є, м’яко кажучи, брехнею.

Він попередив, що Росія незабаром зіткнеться з мільйоном українських військових, озброєних найсучаснішою західною зброєю і готових "боротися до останньої людини". Ходаренок додав, що "практично весь світ проти нас. І саме з цієї ситуації нам потрібно виходити".

"Фатальна помилка Путіна полягала в недооцінці українців. Головним чином завдяки власному професіоналізму (ЗСУ.- Ред.), майстерності та мужності, вони виявилися більш ніж рівними росіянам", - пише видання.

Нагадаємо, експерт В алерій Пекар заявив, що після повномасштабного вторгнення РФ до України окупанти почали війну на виснаження. Попри варварську війну, яку веде Росія на чолі з диктатором Путіним, міжнародні санкції не дадуть шансу Москві перемогти Україну.

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