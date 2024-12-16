Реалії життя у Донецькій області за РФ: без доріг, зв'язку та води

У тимчасово окупованому селі Лозове Донецької області відсутні дороги, транспорт, вода, зв’язок та інтернет. Як зазначають місцеві жителі, водовід, який працював до початку так званої “СВО”, було зруйновано російською військовою технікою.

Український блогер Денис Казанський показав реалії життя людей на тимчасово окупованій території.

“У нашому селищі дуже багато проблем. По-перше, немає громадського транспорту, і люди змушені йти до найближчої зупинки пішки 35-40 хвилин. Новий водовід, прокладений у 2021 році, був розбитий військовою технікою”, – розповіла місцева жителька Лілія Кравченко.

За словами пані Лілії, мешканці неодноразово зверталися до окупаційної адміністрації з проханням полагодити колодязі, однак отримали відповідь, що це наразі неможливо.

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“У селищі немає ні мобільного зв’язку, ні інтернету. Інтернет, який був проведений до війни, зруйнований через бойові дії. Діти, які мають навчатися дистанційно, не можуть отримувати освіту. Води немає, каналізація протікає”, – додала жінка.

Вона підкреслила, що селище фактично залишили напризволяще.

Нагадаємо, що Росія посилила залучення українців із тимчасово окупованих територій до війни проти України. У РФ офіційно не оголошена мобілізація, чоловіків змушують не лише укладати контракти з Міністерством оборони Росії, але й примусово мобілізують.