РФ мала утримувати оборону Херсона ще кілька днів: експерт пояснив, чому посипався ворожий фронт

Російські окупанти зусіли вивести свої війська з Херсона і правобережної Херсонщини, бо почали готуватися до втечі ще за кілька тижнів.

Про це заявив експерт військового порталу Defense Express Іван Киричевський у коментарі "24 каналу".

За його словами, росіяни планували перебувати у Херсоні довше і тримати оборону на його околицях. Однак розмова Суровікіна та Шойгу про те, що Росія буде відводити війська, яку Киричевський називає феноменальною за тупістю, прискорила обвал фронту.

На думку експерта, кілька десятків тисяч військових не могли переправити за одну ніч. Максимум за одну ніч можна переправити 10 тис. військових. Він вважає, що жарти про херсонських раків, які наїлися трупів російських солдат, з'явилися не просто так. Чимало окупантів дійсно могли втопитися під час переправи.

Киричевський зауважив, що комендантська година, яка триватиме з 17:00 до 08:00, запроваджена у Херсоні не просто так. Воно допоможе виявити переодягнених у цивільне окупантів, які могли залишитися у місті зі зброєю.

Чому окупанти так швидко втекли

Експерт пояснив, що у російської армії насамперед валиться командна вертикаль. Російські командири першими почали втікати, а звичайні солдати зрозуміли, що чекати немає чого і кинулися вслід.

За його словами, подібна втеча росіян відбувалася під час деокупації Харківщини – у Куп'янську. Тоді також пронозували, що окупанти даватимуть спротив щонайменше 3 доби, але обвал трапився раніше, ніж можна було собі уявити.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Херсон 11 листопада.

Начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що навіть після звільнення Херсона говорити про перелом у війні ще рано. Міністр оборони Британії Бен Воллес назвав втечу окупаційних військ з Херсона "ще одним стратегічним провалом Росії".

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