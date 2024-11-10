РФ обстріляла Чугуївську громаду на Харківщині: серед постраждалих є діти

У ніч проти 10 листопада російські війська атакували Чугуївську громаду Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждало чотири особи, серед яких 17-річна дівчина та 10-річний хлопчик

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 00:37 внаслідок падіння уламків БПЛА типу "Shahed" у Чугуївській громаді пошкоджений під'їзд чотирьохповерхової житлової будівлі", - розповів він.

За даними голови ОВА, горіли три автомобілі, а також пошкоджено скло вікон житлового будинку та п'ять автомобілів. Дві особи отримали гострі реакції на стрес.

Окрім цього, російські війська продовжують обстріли Харкова та області. 9 листопада вони завдали удару по місту за допомогою ракети та авіабомби "Гром-Е1". Уламки боєприпасу пошкодили житлові будинки. Вранці 10 листопада обстріли тривали, зокрема в Київському районі Харкова.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень Росія випустила понад 800 авіабомб, близько 600 ударних дронів і майже 20 ракет. Він підкреслив, що такий терор неможливо зупинити словами, а без сильних рішень не може бути безпеки. Зеленський також наголосив на важливості справедливості для досягнення надійного миру в Україні.

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