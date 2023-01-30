РФ планує отримати від Ірану ракети, проти яких ППО України безсила - Повітряні сили

Протиповітряна оборона України не може протидіяти балістичним ракетам ворога та зенітим ракетам, які летять по балістичній траєкторії. Юрій Ігнат наголосив на важливості надання нашій країіні систем Patriot PAC-3 та SAMP-T.

Залишається загроза отримання Росією іранських балістичних ракет, проти яких українська протиповітряна оборона в нинішньому вигляді безсила.

Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Ігнат нагадав, що ППО України не може протидіяти балістичним ракетам ворога та зенітим ракетам, які летять по балістичній траєкторії. Він наголосив на важливості надання нашій країіні систем Patriot PAC-3 та SAMP-T.

"Основна із загроз, яка висить у повітрі і ще може бути реалізована, це, зрозуміло, іранські ракети. Росія не полишила своїх намірів отримувати від Ірану і безпілотники-камікадзе і, певним чином, ракети, про які було оголошено раніше - Fateh та Zolfaghar. Це балістика, проти балістики ми не маємо сьогодні засобів. Розуміємо, що балістика у Росії є і у вигляді тих самих ракет "Кинжал". Це - фактично комплекс, але повітряного базування, який б’є по балістичній траєкторії. Так само ракети Х-22… і ракети С-300 С-400 - зенітні ракети, які б’ють по балістичній траєкторії", - пояснив він.

Речник Повітряних сил зазначив, що це на сьогодні одні з основних викликів та загроз.

"Можна знищувати їх (установки – ред.) і на позиціях, але і наші партнери розуміють, що проти балістичних загроз потрібні засоби. Такі як Patriot PAC-3 та SAMP-T. Ми бачимо зрушення: Італія, Франція теж заявили про готовність передавати і ці системи Україні, про що зараз активно йдуть обговорення після того ж "Рамштайну". Тому загроза є, вона нікуди не зникла, і мусимо на неї реагувати", - підсумував він

Нагадаємо, в Ірані декілька великих військових об'єктів були атаковані безпілотниками-камікадзе. За неофіційними даними, вибухи пролунали, зокрема, на заводі з виробництва безпілотників Shahed та нафтопереробному підприємстві.

Відповідальність за атаки не взяла на себе жодна організація чи країна. Аналітики й оглядачі впливових ЗМІ припускають, що за вибухами стоїть Ізраїль, який прагне завадити мілітаризації Ірана і реалізації іранської ядерної програми. Ізраїльські офіційні особи цю інформацію не коментують.

Між тим, як зазначають експерти, вибухи стали допомогою для України від "невідомих союзників", оскільки тепер Ірану буде складніше постачати дрони Shahed до Росії.

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