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Робота ППО під час нічної атаки дронів на півдні України – відео

Робота ППО під час нічної атаки дронів на півдні України – відео

Збиття безпілотників на півдні України / Фото: скриншот

Повітряні сили показали роботу ППО під час нічної атаки на Південному напрямку.

Окупаційна армія Росії у ніч проти 17 березня знову атакувала Україну безпілотниками. Повітряні сили показали роботу протиповітряної оборони на Південному напрямку. 

Відео опублікував командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Південний напрямок. І так – щоночі. Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу", - написав Олещук.

Нагадаємо, вночі над Одещиною збили 13 безпілотників. 

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