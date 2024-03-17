Робота ППО під час нічної атаки дронів на півдні України – відео

Повітряні сили показали роботу ППО під час нічної атаки на Південному напрямку.
Окупаційна армія Росії у ніч проти 17 березня знову атакувала Україну безпілотниками. Повітряні сили показали роботу протиповітряної оборони на Південному напрямку.
Відео опублікував командувач Повітряних сил Микола Олещук.
"Південний напрямок. І так – щоночі. Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу", - написав Олещук.
Нагадаємо, вночі над Одещиною збили 13 безпілотників.
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