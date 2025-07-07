Росія атакує українські ТЦК: у ЗСУ назвали справжню мету ворога

Росія намагаєть зірвати мобілізацію в Україні / © ТСН

Реклама

Атакуючи будівлі українських ТЦК, ворог прагне зірвати мобілізаційний процес в Україні та посіяти страх та зневіру серед громадян.

Про це в етері «КИЇВ24» заявив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

За його словами, окупанти навмисно вибирають як цілі для атак будівлі територіальних центрів комплектування. Вони прагнуть знищити дані про військовозобов’язаних, щоб таким чином уповільнити або повністю зупинити процес мобілізації в Україні.

Реклама

Саранцев також наголосив, що росіяни також прагнуть посіяти страх та зневіру серед населення. Військовий пояснив, що більшість ТЦК та СП розташовані в густонаселених районах, поруч із розвинутою інфраструктурою та торговими об’єктами.

За його словами, таке небезпечне сусідство може підштовхнути громадян до протиправних дій та відмови серед цивільних відвідувати військкомати.

«Разом з тим, вона (Росія — Ред.) прагне це посіяти страх та зневіру, для того, щоб люди просто перестали ходити в ТЦК будь-яких питань. Чи це просто надання якихось соціальних послуг чи, можливо, оновлення даних, або ж оформлення направлення для укладання контракту із Силами оборони», — додав речник ЗСУ.

Удари Росії по ТЦК в Україні: що задумав ворог

З початку літа армія РФ кілька разів атакувала українські ТЦК. Ворог обстрілював військкомати у Кривому Розі, Полтаві та Кременчуці, Запоріжжі та Харкові.

Реклама

Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені, окрім того, пошкоджена інфраструктура.

Аналітики ISW зазначають, що росіяни цілеспрямовано атакують українські ТЦК для того, аби підірвати процес мобілізації в країні.

Ба більше, військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявляє, що таким чином ворог прагне посіяти паніку серед населення і знищити якомога більше військових та поліцейських.

Водночас окрім фізичних атак, Кремль полює на українські військкомати, використовуючи інформаційні атаки.

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.