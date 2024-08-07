Росія часто бреше про свої військові успіхи в Україні - ISW

Росіяни постійно брешуть про ситуацію на фронті.

Військове командування російських агресорів неодноразово перебільшувало свою територіальні успіхи у війні проти України.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. (ISW).

Аналітики нагадали, що колишній голова міноборони РФ Сергій Шойгу перебільшив російські успіхи в Україні з середини червня 2024 року.

Зокрема він заявив, що російські загарбники окупували 420 квадратних км української території з 14 червня 2024 року, коли диктатор Путін оголосив свої безкомпромісні вимоги щодо капітуляції України як попередню умову для так званих "мирних переговорів".

Аналітики заявили, що насправді на момент 14 червня росіянам вдалося захопити 290 квадратних кілометрів, а не 420.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Мережі з’явилося відео із російськими строковиками, взятими в полон під час боїв на Курщині.

Крім того, ми також інформували, що полонений окупант розповів про злочини, скоєні в Авдіївці.

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