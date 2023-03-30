Росія хоче використати Молдову у війні проти України — Санду

У влади є докази того, як російські спецслужби планували повалити існуючу владу у Молдові.

Росія намагається всіма силами змінити владу в Молдові на проросійську, щоб використати країну як плацдарм у війні проти України, як Кремль зараз використовує Білорусь.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду, повідомляє телеканал Vocea Basarabiei.

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Вона заявила, що у влади є докази того, як російські спецслужби планували повалити існуючу владу у Молдові.

"Зрозуміло, що Росія намагається встановити в Кишиневі проросійську владу, щоб використати Молдову проти України, як це відбувається, наприклад, у випадку з Білоруссю", - сказала вона.

Крім того, Санду нагадала нещодавно заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що він планує розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

"Ви бачили нещодавні заяви Кремля про те, що вони розмістять ядерну зброю на території Білорусі. Саме це Росія хоче зробити і у випадку з Молдовою. Проте сьогодні в Молдові є незалежна влада, обрана її громадянами, яка працює на благо громадян і тому її не можна використовувати так, як використало б проросійське керівництво", - додала вона.

Нагадаємо, раніше заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що Російська Федерація не має ресурсів для нападу на Молдову, вона також не зможе дійти до Одеси з окупованого Придністров'я.

Крім того, ми раніше інформували, що російсько-американський історик Юрій Фельштинський заявив, що перед російською армією все ще залишається завдання захоплення Молдови, тож рано чи пізно Росія почне військові дії в цій країні.

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