Росія все ще може використати ядерну зброю у війні проти України — США

США та союзники по НАТО будуть дуже уважно стежити за всім, що робить Росія.

США та їх союзники по НАТО повинні залишатися напоготові щодо ознак того, що президент Росії Володимир Путін може використати тактичну ядерну зброю в "керованій" ескалації своєї війни в Україні.

Про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман під час відкриття щорічної конференції НАТО з контролю над озброєннями, інформує Reuters.

"Ми всі спостерігали та хвилювалися, що Володимир Путін використає те, що він вважає нестратегічною ядерною зброєю, або використає якийсь демонстраційний ефект для ескалації, але в умовах керованої ескалації ризику", – сказала Шерман і додала що треба дуже уважно стежити за цим.

Оголошення російського диктатора Володимира Путіна 25 березня про те, що Росія готується розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі, це його спроба використати цю загрозу керованим способом, вважає Шерман.

Тактична ядерна зброя призначена для досягнення успіху на полі бою або для використання проти обмежених військових цілей.

Путін заперечує будь-який намір застосувати ядерну зброю в Україні, де його війська загрузли в запеклих боях, які дорого коштували обом сторонам.

Білорусь, яка має спільний кордон з Україною та членами НАТО Польщею, Литвою та Латвією, стала плацдармом для частини російських сил, які вторглися в Україну в лютому 2022 року в невдалій спробі захопити країну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який разом із Шерманом відкривав конференцію, назвав план Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі частиною багаторічної моделі "небезпечної, безвідповідальної ядерної риторики", яка посилилася разом із вторгненням в Україну.

За його словами, Альянс "дуже уважно стежить за тим, що вони (Росія - ред.) роблять".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий експерт Олег Жданов заявив, що жодна європейська країна не захоче сьогодні ризикнути і отримати "ядерний смітник" у самому центрі європейського континенту.

Крім того, ми раніше інформували, що погрози президента Росії Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї не впливають на військову допомогу для України від союзників, а є просто скерованою "на обивателя" пропагандою.

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