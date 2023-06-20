Росіяни хочуть підірвати свій склад із боєприпасами на Херсонщині

Російські загарбники планують підірвати свої боєприпаси в селищі Рикове Херсонської області, які були затоплені в приміщенні елеватора, але не здетонували.

Про це інформує Telegram-канал "Кримський розслідувач".

У повідомленні зазначається, що російські військові облаштували склад боєприпасів у "Партизанському елеваторі" і на прилеглій території станції Партизани. Склад, на якому зберігаються приблизно 20 тонн боєприпасів, розташований впритул до житлових будинків.

"На користувацькому відео видно зруйновану ударом ЗСУ залізничну колію, перекинуті вагони та пошкоджені детонацією снарядів житлові будинки. В місцевих чатах повідомляється, що на складах на території елеватора, за іншою інформацією – у його підземних приміщеннях уціліли до 20 тонн боєприпасів. Ймовірно, окупанти їх будуть підривати, аби запобігти випадковій детонації", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські війська просуваються на Таврійському напрямку і за добу 19 червня завдали російським окупантам великих втрат у техніці та живій силі.

Крім того, ми раніше інформували, що в Росії на Тамбовському пороховому заводі 20 червня пролунав гучний вибух, після якого спалахнула пожежа.

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