Росіяни під час поминальних днів можуть завдати ракетних обстрілів: у МВС звернулися до українців

На поминальні дні в Україні Росія може провокації, тому громадян закликають бути вкрай обачними та обережними.
На Радоницю (Проводи, Батьківську суботу) в Україні, яка цього року припадає на 3 травня, Росія може влаштувати провокації. Але кожен регіон має свої традиції й зловмисники можуть реалізовувати свої плани раніше.
Про це з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє МВС.
Українці найчастіше приходять вшанували пам'ять своїх рідних у вихідні дні. Тому цього року проводи проходить у різних куточках України від 30 квітня.
"Минулими вихідними окупанти своїми діями показали, що не вважають Великдень святом примирення та здійснювали обстріли мирного населення крилатими ракетами по всій території України", - сказано в повідомленні.
У зв’язку із можливими провокаціями з боку російської армії у поминальні дні та можливими ракетними обстрілами українцям радять:
- утриматися від масових скупчень у культових спорудах та на кладовищах;
- в разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати до бомбосховища або укриття.
Нагадаємо, окупанти стягують до України "металобрухт" зі складів в Росії, щоб йти у наступ на сході.
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