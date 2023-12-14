Російські десантники зазнали величезних втрат на Херсонщині - британська розвідка

Після цього командувача групи військ "Дніпро" генерал-полковника Михайла Теплінського закликали подати у відставку.

На Херсонщині російські десантники зазнали величезних втрат. Це сталося під час спроби вибити українські сили біля села Кринки на лівому березі Дніпра.

Про це йдеться у новому звіті британської розвідки станом на 14 грудня.

Новосформована 104-а гвардійська повітряно-десантна дивізія Повітряно-десантних військ Росії (ВДВ) не лише не виконала поставлених завдань під час свого бойового дебюту в Херсонській області, але й зазнала надзвичайно великих втрат.

"104 гвардійська повітряно-десантна дивізія погано підтримувалася авіацією й артилерією, а багато військовослужбовців, швидше за все, були недосвідченими", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначили британські аналітики, після цього інциденту російські "мілблогери" закликали командувача групи військ "Дніпро" генерал-полковника Михайла Теплінського подати у відставку.

"Це удар по репутації Теплінського як одного з найздібніших російських польових командирів на війні: за своєю штатною посадою він також є командувачем ВДВ", – вважають у британській розвідці.

Додамо, українські військові ліквідували на фронті трьох російських офіцерів російської армії у званні майора, капітана та старшого лейтенанта.

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