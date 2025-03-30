Розсекречені деталі знищення крейсера "Москва" - США були шоковані атакою

Крейсер «Москва» / © http://nikvesti.com

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Американські посадовці розлютилися, коли Україна успішно завдала удару по російському крейсеру «Москва».

Про це йдеться в розслідуванні NYT щодо ролі американців в українських операціях проти Росії.

Як пише видання, ця атака розлютила деяких американських політиків, бо «українці не попередили їх про це». Також вони здивувалися, що Україна мала ракети для такого ураження.

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Водночас удар по крейсеру викликав паніку, бо адміністрація тодішнього президента США Байдена не мала наміру дозволити Україні атакувати «такий потужний символ російської могутності».

Ракетний крейсер «Москва» був найбільшим кораблем Чорноморського флоту РФ та належав до трьох кораблів далекого океанічного плавання проєкту 1164 «Атлант», які були створені для знищення авіаносних груп супротивника.

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення до України корабель брав участь у захопленні острова Зміїний: був командним пунктом в ордері з фрегатом «Адмірал Ессен» та патрульним кораблем «Василь Биков», які виконували блокаду.

13 квітня 2022 року українські військові завдали по російському крейсеру удар крилатими ракетами «Нептун» в районі острова Зміїний.

Кількома годинами пізніше, вже 14 квітня, про пожежу на борту крейсера оголосило Міноборони РФ. У повідомленні йшлося, що через пожежу на борту крейсера здетонував боєзапас. Причини пожежі у відомстві не назвали, заявивши лише, що вона встановлюється.

Згодом Міністерство оборони Росії повідомило, що крейсер затонув під час буксирування до порта призначення.