Що робити, якщо зникло мовлення національних телеканалів

Що робити, якщо зникло мовлення національних телеканалів

Не варто панікувати, маємо для вас кілька порад.

Окупанти намагаються руйнувати телевізійні вежі, хоч поки безрезультатно, але намагаються приховати правду про свої звірства на території України.

Однак, якщо у вас раптом зник доступ до національних телевізійних каналів: