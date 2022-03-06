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Що робити, якщо зникло мовлення національних телеканалів

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Що робити, якщо зникло мовлення національних телеканалів

pixabay.com

Не варто панікувати, маємо для вас кілька порад.

Окупанти намагаються руйнувати телевізійні вежі, хоч поки безрезультатно, але намагаються приховати правду про свої звірства на території України.

Однак, якщо у вас раптом зник доступ до національних телевізійних каналів: 

  • Перемикайтесь на місцеві та регіональні телеканали у ваших областях. Там теж транслюють спільний проєкт – телевізійний марафон «Єдині новини»
  • Слухайте телевізійний марафон «Єдині новини» на AM та FM-частотах українських радіостанцій, а також через інтернет-радіо radioplayer.ua (без тарифікації мобільних операторів)
  • Більшість українських телеканалів мають власні канали на Youtube, а також здійснюють трансляції на власних інтернет-сторінках
  •  Українські телеканали розкодовані на супутнику, доступ до мовлення безкоштовний
  •  Безкоштоврий доступ до основних національних телеканалів  «UA:Перший», «1+1», «ICTV», «Інтер», «Україна», «Рада», «УНІАН ТБ» надається платформами YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3. 
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