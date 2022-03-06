Що робити, якщо зникло мовлення національних телеканалів

Не варто панікувати, маємо для вас кілька порад.
Окупанти намагаються руйнувати телевізійні вежі, хоч поки безрезультатно, але намагаються приховати правду про свої звірства на території України.
Однак, якщо у вас раптом зник доступ до національних телевізійних каналів:
- Перемикайтесь на місцеві та регіональні телеканали у ваших областях. Там теж транслюють спільний проєкт – телевізійний марафон «Єдині новини»
- Слухайте телевізійний марафон «Єдині новини» на AM та FM-частотах українських радіостанцій, а також через інтернет-радіо radioplayer.ua (без тарифікації мобільних операторів)
- Більшість українських телеканалів мають власні канали на Youtube, а також здійснюють трансляції на власних інтернет-сторінках
- Українські телеканали розкодовані на супутнику, доступ до мовлення безкоштовний
- Безкоштоврий доступ до основних національних телеканалів «UA:Перший», «1+1», «ICTV», «Інтер», «Україна», «Рада», «УНІАН ТБ» надається платформами YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - понад 10 000 осіб,
- танків ‒ 269 од,
- бойових броньованих машин ‒ 945 од,
- артилерійських систем – 105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 19 од,
- літаків – 39 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 409 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.