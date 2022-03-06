Что делать, если исчезли национальные телеканалы

Что делать, если исчезли национальные телеканалы

Не стоит паниковать, есть для вас несколько советов.

Оккупанты пытаются разрушать телевизионные башни, хотя пока безрезультатно, но пытаются скрыть правду о своих зверствах на территории Украины.

Однако если у вас вдруг исчез доступ к национальным телевизионным каналам: