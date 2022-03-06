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Что делать, если исчезли национальные телеканалы

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Что делать, если исчезли национальные телеканалы

pixabay.com

Не стоит паниковать, есть для вас несколько советов.

Оккупанты пытаются разрушать телевизионные башни, хотя пока безрезультатно, но пытаются скрыть правду о своих зверствах на территории Украины.

Однако если у вас вдруг исчез доступ к национальным телевизионным каналам:

  • Переключайтесь на местные и региональные телеканалы в ваших областях. Там тоже транслируют общий проект – телевизионный марафон «Единые новости»
  • Слушайте телевизионный марафон «Единые новости» на AM и FM-частотах украинских радиостанций, а также через Интернет-радио radioplayer.ua (без тарификации мобильных операторов)
  • Большинство украинских телеканалов имеют собственные каналы на Youtube, а также транслируют на собственных интернет-страницах.
  • Украинские телеканалы раскодированы на спутнике, доступ к речи бесплатный.
  • Бесплатный доступ к основным национальным телеканалам "UA:Первый", "1+1", "ICTV", "Интер", "Украина", "Рада", "УНИАН ТВ" предоставляется платформами YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv

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Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 5 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 10 000 человек,
  • танков ‒ 269 ед,
  • боевых бронированных машин – 945 ед,
  • артиллерийских систем – 105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 19 ед,
  • самолетов – 39 ед (уточняется),
  • вертолетов – 40 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 409 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
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