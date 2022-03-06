Что делать, если исчезли национальные телеканалы

Не стоит паниковать, есть для вас несколько советов.
Оккупанты пытаются разрушать телевизионные башни, хотя пока безрезультатно, но пытаются скрыть правду о своих зверствах на территории Украины.
Однако если у вас вдруг исчез доступ к национальным телевизионным каналам:
- Переключайтесь на местные и региональные телеканалы в ваших областях. Там тоже транслируют общий проект – телевизионный марафон «Единые новости»
- Слушайте телевизионный марафон «Единые новости» на AM и FM-частотах украинских радиостанций, а также через Интернет-радио radioplayer.ua (без тарификации мобильных операторов)
- Большинство украинских телеканалов имеют собственные каналы на Youtube, а также транслируют на собственных интернет-страницах.
- Украинские телеканалы раскодированы на спутнике, доступ к речи бесплатный.
- Бесплатный доступ к основным национальным телеканалам "UA:Первый", "1+1", "ICTV", "Интер", "Украина", "Рада", "УНИАН ТВ" предоставляется платформами YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 5 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 10 000 человек,
- танков ‒ 269 ед,
- боевых бронированных машин – 945 ед,
- артиллерийских систем – 105 ед,
- РСЗО — 50 ед,
- средства ПВО — 19 ед,
- самолетов – 39 ед (уточняется),
- вертолетов – 40 ед (информация уточняется);
- автомобильной техники — 409 ед,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.