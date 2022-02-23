Села на Луганщині потерпають від обстрілів із "Градів": руйнуються і горять будинки

А в місті Маріїнка під Донецьком напередодні поранило місцевого жителя.

Під час ворожого обстрілу на передовій загинув один український захисник. Сталося це неподалік селища Новотроїцьке, на Донеччині. Ще одного військового окупанти поранили, п'ятьох - травмували. Зараз вони в шпиталях у задовільному стані.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Минулої доби по позиціях наших військових бойовики вдарили 96 разів, з яких 81 це важке озброєння - у хід пішли "Гради" та танки. Чи не весь день обстрілювали місто Щастя. Снаряди падали поряд із будинками. А ввечері в селі Муратове - це неподалік Северодонецьку на Луганщині, через обстріл загорівся житловий будинок.

По селу били "Гради", пізніше порахують, що скинули 120 реактивних снарядів, тільки дивом люди встигли заховатися. Одна з хат загорілася - пожежникам доводиться боротися з вогнем тільки-но снаряди припиняють падати. Вже вранці на світлинах добре видно як порозвалювало дахи, як порозліталася цегла, у дворах вирви і всюди осколки.

Теж на Луганщина, але вже селище Трьохізбенка, влучили в багатоквартирний будинок - вибуховою хвилею повідкидало двері, від приходів снарядів повалило дерева. Вже від опівночі до 9 години ранку - 22 обстріли, 507 боєприпасів і більшість - це артилерія. З них реактивні гради - 120 ракет, ствольна артилерії - 102 снаряди, 238 мін.

В місті Маріїнка під Донецьком напередодні поранило місцевого жителя. Він просто прийшов протопити в хаті і тут почався обстріл. «Чую хвилею вдарило, в вітальні двері аж відкрилася, і тут відбувається другий вибух, я розумію, що артерія перебита і вдома я один», - розповідає чоловік.

З перебитою артерією постраждалий доповз до сусідів, які в цей момент ховалися у підвалі, швидка забрала постраждалого до курахівської лікарні. «Я в підвал спускатись не буде, вже що буде», - додає чоловік.

Новини з фронту: окупанти вбили українського військового, а напередодні обстріляли Щастя

На військових намагаються тиснути і морально, бійцям приходять повідомлення, з закликом покинути зону ООС. Але військові пояснюють, що це просто обстріли почалися і нікуди не збираються йти.

Тих, хто в окопах напередодні підтримали у Маріуполі. «Хочемо бути в складі України і ніхто в нас цього не забере», - кажуть ті, хто вийшов на вулиці.

Тут синьо-жовті прапори та дими, поруч з мешканцями лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк. «Просто хотілося вийти і сказати два слова підтримки, і подякувати за те, що ви є», - сказав співак.

Ворог кидає тисячі снарядів, але воїни вже звикли вчасно йти в укриття. Ворог же намагається влучити саме туди. На одній із позицій приліт спричинив пожежу, люди не постраждали, але в це укриття один з військових заховав свого пса. Її звали Бріс і в свої сім місяців вона прийшла на війну разом з господарем. Бріс було 3 роки і вона теж загинула в бою.

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