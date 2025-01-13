Сержант приголомшив високим рівнем підготовки бійців з КНДР

Військові з КНДР мають таку хорошу підготовку, що з ними не зрівняються найманці з ПВК "Вагнер" зразка 2022 року.

Війська з Північної Кореї, які діють на Курському напрямку, мають високий рівень підготовки: фізичну витривалість, велику моральну стійкість та відмінні бойові навички.

Про це повідомив сержант медичної роти 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Бондар.

Коментуючи інформацію про те, що начебто північнокорейські підрозділи, які воюють на боці РФ, не становлять особливої загрози, Бондар описав рівень їхньої підготовки.

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За словами військового, на Курському напрямку війська КНДР демонструють надзвичайну фізичну витривалість, високу моральну стійкість та відмінні бойові навички. Північнокорейські солдати ефективно володіють стрілецькою зброєю. Вони також розробляють нестандартні тактики, які створюють суттєві виклики для ЗСУ.

"Здійснюючи наступальні дії малими групами, (противник – ред.) абсолютно нехтує своїми пораненими та вбитими, простою мовою – переступає через тих, хто "покинув чат", і продовжує виконувати завдання", – йдеться у дописі сержанта.

Він акцентував, що північнокорейські бійці не здаються у полон. Вони ліквідовують себе за однаковою схемою: "граната біля голови і вперед". Тіла тих, хто залишився на полі бою, обливають легкозаймистою рідиною та спалюють. Особливу увагу приділяють обличчю.

За словами Бондара, у солдатів з КНДР надзвичайно високий рівень володіння стрілецьким озброєнням. Так, не на жарт дивує кількість українських дронів, яку ворожим бійцям вдалося збити з простої стрілецької зброї.

"Психологічна стійкість, уявіть собі, що вони на живця беруть наші ударні дрони. Тобто один бігає і привертає увагу, а інший з засідки знімає прицільним вогнем дрон, уявіть рівень стресостійкості", – йдеться в повідомленні українського захисника.

Він також повідомив, що північнокорейські спецпризначенці – це "окрема каста людей". Вони мають набагато кращий від стандартного рівень підготовки. Через це бійці є особливо небезпечними на полі бою.

Бондар закликав не недооцінювати ворога, адже це може мати фатальні наслідки. А ще він висловив думку, що слід переглянути підходи до підготовки кадрового резерву та підвищити стійкість українських підрозділів.

"І як сказав один авторитетний командир, порівняно з солдатами КНДР, Вагнера зразка 2022 року – то просто діти. І я йому вірю", – резюмував сержант.

Нагадаємо, заступник командира легіону "Свобода Росії" Максиміліан "Цезар" Андронніков, завляв, що Росія використовує північнокорейських бійців як "гарматне мʼясо". Зв його словами, солдати з КНДР не змінять ситуацію на полі бою через слабку ефективність.

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