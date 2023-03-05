Шольц назвав відповідального за припинення війни в Україні

Канцлер визнав, що повномасштабна війна наразі перебуває в глухому куті.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відповідальність за припинення війни Росії проти України залишається на голові РФ Володимирі Путіні.
Про це повідомляє Politico із посиланням на інтерв'ю у "Fareed Zakaria GPS" на CNN.
"Я вважаю, Путіну необхідно зрозуміти, що він не досягне успіху зі своїм вторгненням та своєю імперіалістичною агресією, і що він повинен вивести війська. Це основа для переговорів", - сказав він.
Шольц визнав, що повномасштабна війна наразі завдає величезної шкоди Україні. Він також запевнив, що не буде змушувати українців йти на незручні компроміси.
"Без українців не буде рішень", - сказав Шольц.
Канцлер зазначив, що Путін явно недооцінив протистояння України, а також єдність усіх союзників України.
"Дуже важко судити про те, що буде далі в Україні, але є дещо абсолютно зрозуміле: ми продовжуватимемо підтримувати Україну фінансовою, гуманітарною допомогою, а також зброєю", - сказав він.
Шольц також добре висловився про президента США Джо Байдена та його лідерство під час поточної міжнародної кризи.
"Він дуже поінформований про міжнародні відносини. Я думаю, що він один із найкваліфікованіших президентів, який знає, як йдуть справи у світі, що важливо в часи, які стають все більш небезпечними", - зазначив Шольц.
Нагадаємо, що між Польщею та Німеччиною зростає напруженість через військову допомогу Україні. Про це пишуть західні ЗМІ.
Тим часом Вашингтон веде переговори з Берліном та Варшавою щодо проведення спільних військових маневрів у Польщі у відповідь на загрозу східному кордону НАТО з боку Росії.
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