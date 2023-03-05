Шольц назвав відповідального за припинення війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відповідальність за припинення війни Росії проти України залишається на голові РФ Володимирі Путіні.

Про це повідомляє Politico із посиланням на інтерв'ю у "Fareed Zakaria GPS" на CNN.

"Я вважаю, Путіну необхідно зрозуміти, що він не досягне успіху зі своїм вторгненням та своєю імперіалістичною агресією, і що він повинен вивести війська. Це основа для переговорів", - сказав він.

Шольц визнав, що повномасштабна війна наразі завдає величезної шкоди Україні. Він також запевнив, що не буде змушувати українців йти на незручні компроміси.

"Без українців не буде рішень", - сказав Шольц.

Канцлер зазначив, що Путін явно недооцінив протистояння України, а також єдність усіх союзників України.

"Дуже важко судити про те, що буде далі в Україні, але є дещо абсолютно зрозуміле: ми продовжуватимемо підтримувати Україну фінансовою, гуманітарною допомогою, а також зброєю", - сказав він.

Шольц також добре висловився про президента США Джо Байдена та його лідерство під час поточної міжнародної кризи.

"Він дуже поінформований про міжнародні відносини. Я думаю, що він один із найкваліфікованіших президентів, який знає, як йдуть справи у світі, що важливо в часи, які стають все більш небезпечними", - зазначив Шольц.

Нагадаємо, що між Польщею та Німеччиною зростає напруженість через військову допомогу Україні. Про це пишуть західні ЗМІ.

Тим часом Вашингтон веде переговори з Берліном та Варшавою щодо проведення спільних військових маневрів у Польщі у відповідь на загрозу східному кордону НАТО з боку Росії.

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