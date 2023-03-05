Агресія РФ проти України має неоколоніальний характер – президент Польщі

Дуда нагадав, що у минулому Польща була такою ж жертвою жорстокої політики російської держави.

Російська агресія проти України має неоколоніальний характер, і Росія має намір експлуатувати Україну, зокрема економічно.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, інформує "Польське радіо".

За його словами, росіяни хочуть завоювати та експлуатувати своїх сусідів, що є продовженням історичного колоніалізму. Дуда нагадав, що Польща в минулому також була жертвою російського колоніалізму.

"Імперія викрадає людей, у тому числі дітей, і відправляє їх углиб Росії. Українці стверджують, що росіяни викрали понад 100 тисяч дітей. Якщо хтось не кориться її волі — імперія вбиває. Хіба це не звучить знайомо? Чи не траплялося такого в історії багатьох країн? Я кажу це відкрито, тому що в минулому Польща була жертвою жорстокої політики сусідніх імперій", — сказав польський президент.

Дуда також заявив, що підтримка жителів найменш розвинених країн має залишатися одним із пріоритетів Європейського Союзу. Зокрема, через те, що ці країни сильно постраждали від зростання цін на харчові продукти, яке сталося внаслідок нападу Росії на Україну.

Раніше Анджей Дуда заявив, що Путін програє, оскільки не реалізував жодної зі своїх стратегічних цілей. Також президент Польщі спрогнозував, чи відправить Лукашенко білорусів на війну проти України.

Читайте також: