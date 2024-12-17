Сім областей України мають посилити будівництво фортифікацій – Сирський

Сирський повідомив, що до будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд залучені 21 обласна військова адміністрація.

Головком ЗСУ Олександр Сирський наголосив на важливості спорудження інженерно-фортифікаційних споруд (ІФС).

Про це Сирський сказав, звертаючись до представників місцевої влади на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням президента Зеленського.

За його словами, будівництво ІФС було розподілене на три етапи.

Також читайте Чи підготовлені укріплення у разі виходу ЗСУ з Торецька: що кажуть у командуванні

"Зараз триває робота на фінальному етапі. У його межах Збройні Сили вже завершують реалізацію поставлених завдань, ДССТ (Державна спеціальна служба транспорту) – потрібно прискорити роботу", – каже головком.

Сирський повідомив, що до виконання завдань з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд залучені 21 обласна військова адміністрація та підрядні організації. Він закликав сім областей посилити роботу на напрямку фортифікацій. Які саме області, головком не уточнив, але скоріш за все йдеться про прифронтові та північні регіони.

Раніше видання Financial Times повідомило, що недобудовані укріплення України сприяють просуванню росіян.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.