Найбільш проблемним є Новопавлівський напрямок / © Getty Images

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Російські окупаційні війська за липень захопили 564 квадратних кілометрів українських територій (на вісім кілометрів більше, ніж у червні).

Про це заявили аналітики інформаційного ресурсу DeepState.

Загарбники намагаються втримати свій темп наступу на фронті, кажуть експерти.

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Аналітики наголошують, що Сумський та Покровський напрямки наразі є найбільш ефективними, оскільки на цих напрямках російським військам для досягнення успіху потрібно частіше атакувати.

«Найбільш проблемним напрямком є Новопавлівський, оскільки загарбники мають більше успіхів меншою кров’ю», — уточнили експерти.

Нагадаємо, останні місяці російські війська активізували свої наступальні дії на кількох напрямках в Україні, досягнувши піку в червні. Найбільше просування було зафіксовано на Новопавлівському та Покровському напрямках.

Речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов заявив, що понад 100 тисяч росіян перебувають на Покровському напрямку. Такої кількості військових вистачило б, аби захопити певні європейські країни.

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За даними іноземних ЗМІ, Росія готує масштабний наступ проти України вже цього літа за підтримки військових з Північної Кореї. Пхеньян збирається відправити до Росії до 6 тисяч військових у серпні.