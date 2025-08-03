Сколько украинских территорий захватили россияне в июле — данные DeepState

Наиболее проблемным является Новопавловское направление / © Getty Images

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Российские оккупационные войска за июль захватили 564 квадратных километра украинских территорий (на восемь километров больше, чем в июне).

Об этом заявили аналитики информационного ресурса DeepState.

Захватчики пытаются удержать свой темп наступления на фронте, говорят эксперты.

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Аналитики отмечают, что Сумское и Покровское направления являются наиболее эффективными, поскольку на этих направлениях российским войскам для достижения успеха нужно чаще атаковать.

«Самым проблемным направлением является Новопавловский, поскольку захватчики имеют больше успехов меньшей кровью», — уточнили эксперты.

Напомним, последние месяцы российские войска активизировали свои наступательные действия по нескольким направлениям в Украине, достигнув пика в июне. Наибольшее продвижение было зафиксировано в Новопавловском и Покровском направлениях.

Спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов заявил, что более 100 тысяч россиян находятся на Покровском направлении. Такого количества военных хватило бы захватить определенные европейские страны.

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По данным иностранных СМИ, Россия готовит масштабное наступление против Украины уже этим летом при поддержке военных из Северной Кореи. Пхеньян собирается отправить в Россию до 6 тысяч военных в августе.