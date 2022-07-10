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Тренувалась на майданчику: росіяни у Кривому Розі вбили 20-річну чемпіонку України

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Тренувалась на майданчику: росіяни у Кривому Розі вбили 20-річну чемпіонку України

Фото: Сегодня

Російські окупанти під час обстрілу Кривого Рогу вбили 20-річну чемпіонку України Дар'ю Курдель.

На момент трагедії дівчина разом із своїм батьком тренувались на спортивному майданчику. Вони потрапили під ворожий обстріл

Про це повідомляє "Сьогодні". 

Російські окупанти 9 липня із РСЗВ "Торнадо" обстріляли житлові райони Кривого Рогу. На той момент там тренувалась Дар'я Курдель – багаторазова переможниця міжнародних змагань зі спортивних танців. Вона потрапила під обстріл разом з батьком. 

© Сегодня
Фото: Сегодня

Дівчина отримала тяжкі осколкові поранення в ділянці серця та печінки. Вона померла у реанімації. Батька Дар'я госпіталізували, за його життя боряться медики. 

Нагадаємо, у суботу, 9 липня, росіяни обстріляли Радушне біля Кривого Рогу Дніпропетровської області - батьківщину президента України Володимира Зеленського.

Також у суботу вранці, 9 липня, російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Окупанти вдарили з "Градів" по мирних житлових кварталах. 

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