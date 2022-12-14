У чому стратегічне значення Бахмута: думки Жданова і Арестовича розділилися

Арестович вважає, що Бахмут ні стратегічно, ні оперативно не важливий. Тоді як Жданов вказує на небезпеку для Слов'янська в разі успіху окупантів.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, в чому полягає стратегічне значення Бахмута.

Про це він сказав на своєму youtube-каналі.

За його словами, у разі взяття Бахмута перед окупантами відкривається шлях на Слов'янськ.

"Але річ не в цьому. У разі взяття Бахмута окупантами у нас там готова наступна лінія оборона. Вони далі не просунуться. І до Слов'янська їм пиляти й пиляти", – зазначив Жданов.

Експерт вкотре наголосив, що для РФ важливе не стратегічне значення міста, а сам факт перемоги.

"Їм потрібно щось "продати" своїм громадянам і показати Заходу, щоб натиснути на Захід. Їм потрібен перепочинок у війні. Ця (російська. – Ред.) армія видихається. Падає якість, бойова спроможність. Тому їм потрібна перемога. А перекидати сили на інші напрямки вони не можуть. Часу і можливості у них вже нема", – підсумував він.

Натомість радник Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю журналісту Дмитрові Гордону сказав, що Бахмут стратегічно не важливий.

"Він навіть оперативно не важливий. Він не має жодного значення, по суті. Тобто він важливий лише в одному: ми їм влаштували пастку, де палимо їхні останні резерви. Вони можуть, звісно, ще зібрати, але поки що є", – вважає Арестович.