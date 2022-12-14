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У чому стратегічне значення Бахмута: думки Жданова і Арестовича розділилися

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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У чому стратегічне значення Бахмута: думки Жданова і Арестовича розділилися

Фото: Павло Кириленко/Facebook

Арестович вважає, що Бахмут ні стратегічно, ні оперативно не важливий. Тоді як Жданов вказує на небезпеку для Слов'янська в разі успіху окупантів.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, в чому полягає стратегічне значення Бахмута.

Про це він сказав на своєму youtube-каналі.

За його словами, у разі взяття Бахмута перед окупантами відкривається шлях на Слов'янськ.

"Але річ не в цьому. У разі взяття Бахмута окупантами у нас там готова наступна лінія оборона. Вони далі не просунуться. І до Слов'янська їм пиляти й пиляти", – зазначив Жданов.

Експерт вкотре наголосив, що для РФ важливе не стратегічне значення міста, а сам факт перемоги.

"Їм потрібно щось "продати" своїм громадянам і показати Заходу, щоб натиснути на Захід. Їм потрібен перепочинок у війні. Ця (російська. – Ред.) армія видихається. Падає якість, бойова спроможність. Тому їм потрібна перемога. А перекидати сили на інші напрямки вони не можуть. Часу і можливості у них вже нема", – підсумував він.

Натомість радник Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю журналісту Дмитрові Гордону сказав, що Бахмут стратегічно не важливий.

"Він навіть оперативно не важливий. Він не має жодного значення, по суті. Тобто він важливий лише в одному: ми їм влаштували пастку, де палимо їхні останні резерви. Вони можуть, звісно, ще зібрати, але поки що є", – вважає Арестович.

Бої під Бахмутом: останні новини

Раніше Олег Жданов пояснив, що окупацію українського Бахмута російська пропаганда планує показати, ніби це "взяття" Берліна в часи Другої світової війни. Така перемога Путіну потрібна для нової хвилі мобілізації.

Також Жданов розповів, чи втримають ЗСУ Бахмут, і назвав співвідношення артилерії на Бахмутському напрямку.

Недавно в Мережі з'явилася інформація, що нібито 93-тя бригада виходить з Бахмута. У ЗСУ не підтвердили цю інформацію і пояснили, що не можна публікувати дані про переміщення підрозділів. 

Самі бійці спростували інформацію про виведення 93-ї бригади з Бахмута і запевнили, що стримують окупантів, хоч ті "лізуть і лізуть".

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Дата публікації
Перегляди
603
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