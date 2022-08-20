У кримській Оленівці спрацювала ППО окупантів: фото, відео

В Оленівці Чорноморського району окупованого Криму очевидці повідомляють про роботу протиповітряної оборони загарбників.
Користувачі в Мережі публікують відео та фото, на яких чутно звуки вибухів та видно смуги диму в небі.
Можливо, працює протиповітряна оборона російських окупантів.
Місцеві пабліки пишуть, що цього дня в Оленівці відбувається якийсь концерт з купою зірок. Ну що ж, дійство буде неспокійним, допоки на півострові залишатимуться російські загарбники.
Нагадаємо, 20 серпня у дах штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі прилетів безпілотник. Спершу окупаційна "влада" повідомляла, що дрон не вдалося збити, але потім почала переконувати, що БПЛА все ж збили, а на дах штабу просто впали його уламки.
Цього ж дня пролунали вибухи в окупованій Євпаторії та Заозерному. Там теж могла працювати ППО.
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