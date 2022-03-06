У Маріуполі російські окупанти вбили півторарічну дитину

Лікарі намагалися врятувати хлопчинка, але їм, на жаль, не вдалося.

У Маріуполі російські окупанти, які цинічно напали на Україну, під час обстрілів мирного населення вбили півторарічного хлопчика. За фактом вбивства дитини російськими-окупаційними військами прокуратура розпочала розслідування.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Відомо, що 4 березня окупанти обстріляли Маріуполь. Під час нападу було важко поранено 18-місячного хлопчика.

Батьки оперативно відвезли його до лікарні, де медики намагалися врятувати дитину. На жаль, зусилля лікарів були марними - хлопчик помер.

"Під процесуальним керівництвом Маріупольської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаних із умисним убивством (ч.2 ст.438 Кримінального Кодексу України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі.