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У Маріуполі російські окупанти вбили півторарічну дитину

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У Маріуполі російські окупанти вбили півторарічну дитину

Лікарі намагалися врятувати хлопчинка, але їм, на жаль, не вдалося.

У Маріуполі російські окупанти, які цинічно напали на Україну, під час обстрілів мирного населення вбили півторарічного хлопчика. За фактом вбивства дитини російськими-окупаційними військами прокуратура розпочала розслідування.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Відомо, що 4 березня окупанти обстріляли Маріуполь.  Під час нападу було важко поранено 18-місячного хлопчика.  

Батьки оперативно відвезли його до лікарні, де медики намагалися врятувати дитину. На жаль, зусилля лікарів були марними  - хлопчик помер.

"Під процесуальним керівництвом Маріупольської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаних із умисним убивством (ч.2 ст.438 Кримінального Кодексу України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі.

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Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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