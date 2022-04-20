У Мелітополі за дивних обставин померли десятки військових РФ: Арестович пояснив, що відбувається

У Мелітополі за дивних обставин померли десятки військових РФ: Арестович пояснив, що відбувається

У місті Мелітополі Запорізької області, яке перебуває під тимчасовою окупацією військ РФ, продовжують гинути російські солдати.

Припускають, що загарбників у місті почали "ловити" нічні патрулі. Тіла військових армії країни-агресорки звідти везуть до РФ із пораненнями різних типів.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в розмові з російським адвокатом Марком Фейгіним.

Він розповів, що, за даними української розвідки, від 20 березня до 12 квітня в окупованому Мелітополі за дивних обставин померли понад 70 військових путінської армії. Переважно в окупантів виявляли вогнепальні та ножові поранення.

"Тобто, хтось там ловить нічні патрулі", – сказав Арестович.

На його думку, якщо вже дані подає Головне управління розвідки України, то це не само собою відбувається в місті. Арестович додав, що росіянам не варто було нічого іншого й очікувати.

"Росіянам не варто було нічого іншого й очікувати: якщо вже прийшли, то отримуйте", – наголосив Арестович.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Мелітополі окупанти створили чотири військові бази.

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