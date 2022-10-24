У Міноборони Британії пояснили, чому РФ масово атакує Україну "шахедами"

Робота ППО із збиття "Шахедів" стає все більш успішною, кажуть у Британії.

Росія, ймовірно, використовує велику кількість іранських безпілотників Shahed-136, щоб "пробити" дедалі ефективнішу українську ППО.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії від 24 жовтня.

Зазначається, що Росія продовжує використовувати іранські безпілотні літальні апарати для атак по Україні. Утім, зусилля української ППО щодо збиття "Шахедів" стають все більш успішними.

"Офіційні джерела, включаючи президента України Володимира Зеленського, стверджують, що до 85% атак перехоплюються. Ці БПЛА повільні, шумні та літають на низькій висоті, завдяки чому поодинокі літаки легко націлюватися на звичайні засоби протиповітряної оборони", - сказано в повідомленні.

У Міноборони Британії припускають, що Росія використовує дрони-камікадзе, як заміну високоточної зброї великої дальності російського виробництва, яка стає дедалі дефіцитнішою.

Атаки України дронами-камікадзе

Війська Російської Федерація, яка повномасштабно вторглася до України 24 лютого, активно використовують дрони-камікадзе іранського виробництва для атак по мирних містах України, руйнуючи критично важливої інфраструктури, будинки мирних людей, вбиваючи громадян.

Керівник ГУ МО Кирило Буданов розповів, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників та замовила нові партії. Щоб збивати ворожі безпілотники, Україні потрібна система ППО.

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За даними командування Повітряних сил ЗСУ, протягом останніх двох тижнів українським військовим вдалося збити 85% іранських дронів "Shahed-136", запущених РФ.

The Jerusalem Post із посиланням на офіційні українські джерела повідомляє, що сили оборони України ліквідували 10 іранських інструкторів, які навчали російських військових запускати дрони-камікадзе. Інструктори "безпосередньо відстежують запуски безпілотників по українських цивільних об'єктах, включно з ударами по Миколаєву та Одесі".

Тим часом іранських інструкторів, які нібито навчають російських військових та контролюють запуски дронів-камікадзе помітили у Білорусі. За інформацією від білоруських партизанів, саме ці інструктори, імовірно, координували запуски БПЛА “Shahed-136” по об’єктах інфраструктури Київщини та північних та західних областях України.

Втім, в Ірані офіційно заперечують інформацію, що передавали РФ безпілотники. У Кремлі теж брешуть, мовляв, не мають інформації про купівлю Росією іранських дронів-камікадзе. Речник Путіна Дмитро Пєсков радить ставити усі запитання Міноборони.

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