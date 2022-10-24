В Минобороны Британии объяснили, почему РФ массово атакует Украину "шахедами"

Работа ПВО по сбитию "Шахедов" становится все успешнее, говорят в Британии.

Россия, вероятно, использует большое количество иранских беспилотников Shahed-136, чтобы "пробить" все более эффективную украинскую ПВО.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании от 24 октября.

Россия продолжает использовать иранские беспилотные летательные аппараты для атак по Украине. Впрочем, усилия украинской ПВО по сбитию "Шахедов" становятся все успешнее.

"Официальные источники, включая президента Украины Владимира Зеленского, утверждают, что до 85% атак перехватываются. Эти БПЛА медленные, шумные и летают на низкой высоте, благодаря чему одиночные самолеты легко нацеливаться на обычные средства противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

В Минобороны Британии предполагают, что Россия использует дроны-камикадзе, как замену высокоточного оружия большой дальности российского производства, которое становится все более дефицитным.

Атаки Украины дронами-камикадзе

Войска Российской Федерации, которая полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля, активно используют дроны-камикадзе иранского производства для атак по мирным городам Украины, разрушая критически важную инфраструктуру, дома мирных людей, убивая граждан.

Глава ГУ МО Кирилл Буданов рассказал, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников и заказала новые партии. Чтобы сбивать вражеские беспилотники, Украине нужна система ПВО.

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По данным командования Воздушных сил ВСУ, за последние две недели украинским военным удалось сбить 85% иранских дронов "Shahed-136", запущенных РФ.

The Jerusalem Post со ссылкой на официальные украинские источники сообщает, что силы обороны Украины ликвидировали 10 иранских инструкторов, обучавших российских военных запускать дроны-камикадзе. Инструкторы "непосредственно отслеживают запуски беспилотников по украинским гражданским объектам, включая удары по Николаеву и Одессе".

Между тем иранских инструкторов, якобы обучающих российских военных и контролирующих запуск дронов-камикадзе, заметили в Беларуси. По информации от белорусских партизан, именно эти инструкторы, вероятно, координировали запуски БПЛА Shahed-136 по объектам инфраструктуры Киевщины и северных и западных областях Украины.

Впрочем, в Иране официально отрицают информацию, которую передавали РФ беспилотники. В Кремле тоже врут, мол, не располагают информацией о покупке Россией иранских дронов-камикадзе. Спикер Путина Дмитрий Песков советует задавать все вопросы Минобороны.

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