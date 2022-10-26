У Польщі почнуть перевіряти, чи ходять діти з України до шкіл: деталі

Також школам Польщі виділять більше грошей, щоб вони могли забезпечити учнів з України підручниками та навчальними матеріалами.
У Польщі перевірять українських дітей шкільного віку, які від початку повномасштабної війни Росії виїхали з України, чи здобувають вони освіту.
Відповідні зміни до закону про допомогу громадянам України підготувало Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі, повідомляє glos.pl.
Згідно з пропозицією, директори шкіл та органи місцевого самоврядування перевірятимуть, чи діти з України відвідують школу. Пояснюють необхідність змін тим, що це допоможе швидше реагувати, якщо не буде виконано шкільного обов’язку.
Перевірятимуть завдяки PESEL. З нього до бази даних інформаційної системи освіти надходитиме інформація про дітей шкільного віку, які приїхали до Польщі з України.
"Запропоновані положення значно полегшать директорам шкіл і гмінам здійснювати контроль за шкільним обов’язком та обов’язком навчання. Зміна стосується всіх учнів польської системи освіти, в тому числі дітей з України, які прибули на територію Республіки Польща після 24 лютого 2022 року, перевірка яких на дотримання шкільного обов’язку є більш вимогливою для директора початкової школи або гміни”, - пояснюють польські урядовці.
Зміни також передбачають додаткове фінансування польських шкіл для забезпечення учнів з України підручниками та навчальними матеріалами. У разі ухвалення, зміни набудуть чинності від 1 квітня 2023 року.
У Польщі очікують, що у 2023 році кількість учнів з України може збільшитися. Там прогнозують до 150 тисяч українських учнів початкових класів.
Як повідомлялося, у Польщі почали активно перевіряти українців, які виїздять на понад місяць. Таким особам скасовують виплати соціальних допомог за програмами "500+" або "Сімейний капітал опікунський". Після перевірок внаслідок тривалого виїзду з Польщі вже понад 80 тисяч громадян України залишилися без виплат.
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