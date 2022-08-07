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У Росії звільняють генералів за провал у війні в Україні – британська розвідка

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У Росії звільняють генералів за провал у війні в Україні – британська розвідка

Фото: Associated Press

 Щонайменше четверо генералів ЗС РФ втратили свої посади. Ще не менше десяти генералів загинули в Україні.

Оскільки офіцери все частіше прагнуть перекладати ключові рішення на своє керівництво, РФ буде важко повернути ініціативу.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Погана ефективність збройних сил Росії під час її вторгнення до України дорого обійшлася російському військовому керівництву, що, швидше за все, призвело до звільнення щонайменше шести російських командувачів від початку бойових дій у лютому 2022 року", — йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що командувачі Східного та Західного військових округів Росії втратили командування.

"Генерал-полковник Олександр Чайко був звільнений з посади командувача СВО у травні 2022 року. Генерал-полковник Олександр Журавльов, який командував ЗВО від 2018 року, був відсутній на Дні ВМФ Росії в Санкт-Петербурзі 31 липня 2022 року, його, швидше за все, замінив генерал-лейтенант Володимир Кочетков", — повідомили в Міноборони Британії.

Крім того, генерал Олександр Дворніков згодом був усунутий після того, як отримав загальне командування так званою "спецоперацією" в Україні, а генерал Сергій Суровікін прийняв командування Південним угрупуванням військ від генерала Геннадія Жидка.

Раніше стало відомо, що російська армія почала активно формувати "добровольчі" підрозділи, адже відчуває нестачу кадрів для участі у війні в Україні.

Генералопад: у російському військово-злочинному керівництві чергові перестановки кадрів

Генералопад: у російському військово-злочинному керівництві чергові перестановки кадрів

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