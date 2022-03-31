У Туреччині повідомили, які дискусійні питання більше не обговорюють Україна та РФ

Зеленський і Путін ухвалюватимуть рішення, яким буде статус Криму та Донбасу.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав, що після зустрічі делегацій України й Росії в Стамбулі деякі питання сторони більше не обговорюють. Йдеться, про питання мови і демілітаризацію.
Про це повідомляє "Hürriyet".
"Ми бачимо, що деякі питання більше не обговорюються. Україна каже, що буде проводити неупереджену політику, але й заявила, що для цього мають бути гарантії. Також не обговорюється питання російської мови. Такі питання, як демілітаризація, зараз обговорюються відносно менше", – сказав Чавушоглу.
За його словами, саме лідери України та Росії ухвалюватимуть рішення про те, яким буде статус незаконно окупованих Криму та Донбасу. Крім того, в Туреччині не бачать реалізації результатів стамбульських переговорів.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна і Росії просунулися в переговорному процесі, тож сторони близькі до консенсусу щодо чотирьох з шести пунктів переговорів.
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