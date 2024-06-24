Удари HIMARS по Курській області: військовий експерт назвав мету атаки

У Росії заявили, що ЗСУ вперше застосували системи HIMARS, щоб атакувати Курську область. Про ураження будівлію ФСБ йшлося у ворожих пабліках. Там заявляли, що ЗСУ випустили ракети по Суджанському і Білівському районах області. Зокрема, один з російських штабів базувався у Суджі. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко прокоментував ситуацію.

Про це йшлося в інтрев'ю Олександра Мусієнка "24 Каналу".

За словами експерта, російські загарбники планували певні дії з Курської області й поширення наступу, ймовірно, на Сумщину. Тож ЗСУ сили змусили росіян відмовитися від своїх планів. Мусієнко розповів, що в Суджі ворог утримував свої війська.

Від квітня звідти, ймовірно, окупанти готували вторгнення в Сумську область. Можливість пересування туди своїх позицій і військ росіяни розглядали постійно.

"Із Суджі відбувалась координація дій ДРГ, підрозділів російського ГРУ, які здійснювали вторгнення цих груп на територію України з Курської області, вступали в бойові зіткнення з українськими підрозділами, які захищали Сумщину", – зазначив Мусієнко.

Він додав, що Росія тероризує Сумщину артилерійськими ударами, відповідно, ці точки треба пригнітити.

"HIMARS, коли потрібно, може відпрацьовувати по артилерії ворога. Вже є успішні приклади такого використання цієї зброї", – повідомив Мусієнко.

Нагадаємо, 22 червня ЗСУ випустили дві ракети HIMARS по Курській області, а саме селищу Мирний у Суджанському районі та по населеному пункту Довгі Буми у Білівському. Обидві ракети начебто були збиті, проте уламками частково зруйнували будівлю прикордонного управління ФСБ у Суджі.

Також у РФ поскаржились, що Україна завдала ракетного удару HIMARS по спецназу із Вологди. Місцева влада заявила про значні втрати.

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