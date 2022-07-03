Україна представить у Швейцарії великий план відбудови країни: перші подробиці

Україна планує представити на конференції у місті Лугано, на півдні Швейцарії, план післявоєнного відновлення.

Документ містить близько 2000 сторінок. У плані окреслено широкий перелік проєктів у галузі інфраструктури й безпеки, інвестицій у клімат та цифрову економіку, а також диверсифікацію енергетичних ресурсів.

Про це пише видання Bloomberg.

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Джерела видання повідомили, що український уряд вже провів непублічні обговорення проєкту з донорами, включаючи ЄС, які нададуть відгук протягом найближчих місяців.

Як пише видання, Європейська комісія, як виконавчий орган ЄС, вивчає варіанти фінансування, які включають гранти та позики. Зазначається, що наразі подробиць щодо цього небагато, а офіційні особи стримано висувають оцінки, поки вирує війна. Одним з варіантів, що розглядається, є спільне запозичення на ринках, подібне до механізму залучення коштів у фонд ЄС з відновлення від наслідків пандемії коронавірусу.

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що російська армія завдала удари по десятках українських міст, внаслідок чого знищені сотні підприємств, зокрема небезпечні виробництва.

За його словами, Україна вже почала своїми силами відновлювати нормальне життя у звільнених громадах та територіях, але реалізувати такий масштабний проєкт можна тільки залучивши міжнародні можливості.

"Активно готуємось до початку спеціальної конференції в Лугано у Швейцарії. Масштабний міжнародний захід, присвячений відбудові нашої країни. Відбудові в широкому сенсі слова. Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України — безпечну, сучасну, зручну, безбар'єрну. Для цього потрібні колосальні інвестиції — мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції й, звичайно, реформи", — зазначив він.

Нагадаємо, війною зруйновано від 20% до 30% інфраструктури України: дороги, мости, порти, залізниці, аеропорти тощо. Житло втратили 320 тис. українців.

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