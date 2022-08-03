Українські банки збирають дрібні монети на потреби ЗСУ

У відділеннях Ощадбанку і ПУМБ українці можуть здати монети, які перебувають в обігу, і переказати кошти на спецрахунок НБУ для збору коштів на потреби армії.

Протягом трьох місяців в Україні триватиме акція "Смілива гривня", яку ініціював Нацбанк України. У всіх відділеннях Ощадбанку і ПУМБу українці можуть здавати монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень, які надійдуть на спецрахунок для допомоги ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку.

Монети, які перестали бути засобом платежу (монети номіналом 1, 2, 5, 25 копійок), потрібно спочатку обміняти у відділеннях уповноважених банків.

"Наразі в обігу перебуває понад 14 млрд монет на суму понад 5 млрд гривень. Ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити країну від російського загарбника", – зауважили в НБУ.

Пункти прийому монет працюватимуть із 1 серпня до 31 жовтня 2022 року.

Всі зібрані кошти будуть перераховані на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, Національний банк України посилив вимоги до обмінників щодо організації торгівлі готівковою валютою. Зокрема, Нацбанк заборонив інформувати про курси валют поза межами кас.

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