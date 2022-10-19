Українські прикордонники на Одещині збили іранський "шахед" з автоматів (відео)

Дрон-камікадзе вибухнув у повітрі і впав у море.

В Одеській області українські прикордонники збили іранський дрон-камікадзе за допомогою стрілецької зброї.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"На світанку бійці ДПСУ помітили "мопед", який росіяни запустили з Криму. По безпілотнику відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Збили! "Шахед" вибухнув і впав у море, не долетівши до визначеної цілі", — йдеться у повідомленні.

Іранські дрони на озброєнні Росії

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників. Втім, сам Іран вперто це заперечує. Однак у США звинувачують країну у брехні.

Крім того, з'явилася інформація про те, що інструктори з Ірану допомагають росіянам запускати дрони з тимчасово окупованих Криму та Херсонщини.

Тим часом в Ірані заявляють, що постачання до агресорки Росії військового озброєння, зокрема і дронів-камікадзе "Shahed-136", нібито не відповідає дійсності. Мовляв, такі заяви "засновані на хибній інформації та упереджених припущеннях".

Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова передати кожній країні Євросоюзу уламки використаних Росією іранських дронів-камікадзе як доказ причетності Ірану до жорстокої війни РФ проти України.

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