Українські військові за добу збили п’ять ворожих "Орланів" та три дрони-камікадзе

Українці захисники знищили п’ять ворожих «Орланів» та три дрони-камікадзе «Shahed-13» на різних напрямках.

62 060 осіб – орієнтовні втрати російських загарбників.

Минулої доби українські захисники на різних напрямках збили 5 «Орланів» росіян.

Про це інформує повітряне командування «Південь».

На півдні українська ППО знищила три дрони-камікадзе «Shahed-13».

«На день ближче до перемоги!», - йдеться у повідомленні.

Більше – у хроніці 227 доби великої визвольної війни.

Використання дронів-камікадзе

Останнім часом Росія полюбляє використовувати для атаки на українські міста іранські дрони-камікадзе.

Тим часом Іран заперечує використання Росією дронів-камікадзе Shahed. Позиція Тегерана мотивована ризиками погіршення стосунків з Європою

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