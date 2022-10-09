Українські військові за добу збили п’ять ворожих "Орланів" та три дрони-камікадзе

Українці захисники знищили п’ять ворожих «Орланів» та три дрони-камікадзе «Shahed-13» на різних напрямках.
62 060 осіб – орієнтовні втрати російських загарбників.
Минулої доби українські захисники на різних напрямках збили 5 «Орланів» росіян.
Про це інформує повітряне командування «Південь».
На півдні українська ППО знищила три дрони-камікадзе «Shahed-13».
«На день ближче до перемоги!», - йдеться у повідомленні.
Більше – у хроніці 227 доби великої визвольної війни.
Використання дронів-камікадзе
Останнім часом Росія полюбляє використовувати для атаки на українські міста іранські дрони-камікадзе.
Тим часом Іран заперечує використання Росією дронів-камікадзе Shahed. Позиція Тегерана мотивована ризиками погіршення стосунків з Європою
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