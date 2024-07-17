В ГУР здивували заявою про кількість полонених окупантів

В Україні збільшується кількість полонених російських військових.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Що стосується кількості полонених росіян, ми бачимо, з'являються нові місця утримання. Це очевидно означає, що кількість полонених загарбників збільшується", – зазначив він.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія не хоче повертати своїх військовополонених. Пропаганда Кремля намагається перекинути провину на Україну, якщо відбувається зрив чергового обміну.

Раніше стало відомо, що в Україні у травні відкрили новий табір для військовополонених солдатів окупаційної армії РФ "Центр-3" – він вже прийняв перших росіян. Це вже третій в Україні табір для полонених окупантів.

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