В СБУ зробили гучну заяву щодо атак російських хакерів

Розвідінформація, зібрана кіберметодами, допомагає СБУ проводити унікальні спецоперації.

Про це розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк на Київському міжнародному форумі з кібербезпеки “Стійкість під час кібервійни”, повідомляє пресслужба СБУ.

“Ми діємо проактивно: проникаємо глибоко до систем ворога. Наша основна мета — отримати важливу розвідувальну інформацію, яка потім використовується у топових спецопераціях СБУ. Це і ліквідації воєнних злочинців, і ураження військових об’єктів та інфраструктури, що працює на російський ВПК, та інші. У багатьох спецопераціях СБУ сьогодні присутній кіберкомпонент”, — пояснив Ілля Вітюк.

Крім того, за його словами, зібрана розвідінформація передається Силам оборони або ж міжнародним партнерам, якщо це стосується, наприклад, спроб уникнення санкцій з боку РФ. Таким чином СБУ перешкоджає Росії налагодити нові ланцюжки постачання, щоб продовжувати війну проти України.

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Ілля Вітюк зазначив, що ДКІБ застосовує гнучкий підхід до протидії кіберзагрозам, оскільки їх кількість за період повномасштабної війни зросла втричі. Так, за останні 2 роки СБУ нейтралізувала майже 10 тис. кібератак.

“Це результат поєднання оперативних і технічних заходів, співпраці з міжнародними партнерами”, — зазначає він.

Керівник ДКІБ СБУ також акцентує, що оскільки кібервійна є окремим виміром нинішньої військової агресії РФ проти України, то і відповідальність за кібератаки на цивільні об’єкти критичної інфраструктури також мають розцінюватися не інакше, як воєнні злочини.

“Я закликаю наших партнерів приділити цьому увагу. Потрібно знайти нові механізми доказування саме для таких злочинів. Це дозволить на міжнародному рівні притягувати до відповідальності російських кіберзлочинців, перш за все тих, що працюють у спецслужбах. Щоб кожен державний хакер там усвідомлював, що рано чи пізно на нього чекає міжнародна кримінальна відповідальність”, — підкреслив Ілля Вітюк.

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