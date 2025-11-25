- Дата публікації
Відмова від притягнення росії до відповідальності - це не мир, а відверте запрошення до нової війни, - Мудра
Відмова від притягнення росії до відповідальності - це не мир, а запрошення до нової війни. Таке переконання в інтерв’ю виданню “Бабель” висловила Ірина Мудра, заступниця голови Офісу президента, яка серед іншого відповідає за створення Спецтрибуналу, який має покарати російських воєнних злочинців
Таким чином вона прокоментувала так званий мирний план США і Росії, де є пункт про “повну амністію” воєнних злочинців рф.
“Я вважаю, що мир має бути, але він має бути справедливим. Я не є частиною нашої переговорної делегації, але як юрист-міжнародник я розумію ціну компромісів, коли перед тобою така держава-агресор, як Російська Федерація. Територіальна цілісність, суверенітет країни і відповідальність агресора не мають бути предметами торгу. Відмова від відповідальності ― це не мир. Це запрошення до нової війни”, - підкреслила посадовиця.
Тож, за її словами, Україна продовжує роботу зі створення Спеціального трибуналу.
“Спецтрибунал для нас критичний — якщо не покарати Росію за вторгнення, правосуддя не буде повним. Міжнародний кримінальний суд Росію за злочин агресії покарати не може”, - додала пані Мудра.