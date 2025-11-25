Відмова від притягнення росії до відповідальності - це не мир, а відверте запрошення до нової війни, - Мудра

Реклама

Таким чином вона прокоментувала так званий мирний план США і Росії, де є пункт про “повну амністію” воєнних злочинців рф.

“Я вважаю, що мир має бути, але він має бути справедливим. Я не є частиною нашої переговорної делегації, але як юрист-міжнародник я розумію ціну компромісів, коли перед тобою така держава-агресор, як Російська Федерація. Територіальна цілісність, суверенітет країни і відповідальність агресора не мають бути предметами торгу. Відмова від відповідальності ― це не мир. Це запрошення до нової війни”, - підкреслила посадовиця.

Тож, за її словами, Україна продовжує роботу зі створення Спеціального трибуналу.

“Спецтрибунал для нас критичний — якщо не покарати Росію за вторгнення, правосуддя не буде повним. Міжнародний кримінальний суд Росію за злочин агресії покарати не може”, - додала пані Мудра.