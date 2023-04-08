Залужний показав роботу польских гаубиць «Краб» на фронті (відео)

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний показав роботу українських артилеристів на самохідних гаубицях AHS Krab (САУ «Краб»).

Відповідне відео Залужний розмістив на своїй сторінці у Facebook.

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«Наші воїни швидко опанували західну техніку, більше того — мають досвід, який є цінним для партнерів та виробників озброєння», - зазначив головнокомандувач.

За його словами, самохідні гаубиці AHS Krab дуже добре зарекомендувала себе і у швидкості наведення, і в дальності стрільби.

"Ми вивчили ресурс та можливості цих машин і надаємо виробникам пропозиції для їх удосконалення", - наводить Залужний слова військовослужбовця ЗСУ Володимира.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Валерій Залужний обговорив ситуацію на фронті зі своїм колегою начальником Генерального штабу Франції Тьєррі Бюркаром.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому, зокрема, заслухав доповіді про ситуацію на фронті.

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