Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК: деякі з них можуть переглянути

Якщо рішення ВЛК будуть з порушеннями, їх переглянуть.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК від 24 лютого 2022 року. Таким чином він увів у дію рішення РНБО.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зеленський своїм указом увів рішення РНБО про перевірку всіх висновків ВЛК від початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 30 серпня 2023 року "Про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України", - йдеться у тексті.

Відповідальним за виконання указу президента призначили секретаря РНБО Олексія Данілова.

У тексті рішення РНБО йдеться про те, щоб протягом трьох місяців спеціальні групи перевірили висновки "обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби". Йдеться про період від 24 лютого 2022 року. В разі виявлення порушень рішення ВЛК будуть переглянуті. Також про це потрібно поінформувати правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про перегляд усіх рішень ВЛК, цифровізацію та як визначатимуть "обмежено придатних".

Читайте також: