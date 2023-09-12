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Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК: деякі з них можуть переглянути

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК: деякі з них можуть переглянути

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Якщо рішення ВЛК будуть з порушеннями, їх переглянуть.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК від 24 лютого 2022 року. Таким чином він увів у дію рішення РНБО.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зеленський своїм указом увів рішення РНБО про перевірку всіх висновків ВЛК від початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 30 серпня 2023 року "Про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України", - йдеться у тексті.

Відповідальним за виконання указу президента призначили секретаря РНБО Олексія Данілова.

У тексті рішення РНБО йдеться про те, щоб протягом трьох місяців спеціальні групи перевірили висновки "обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби". Йдеться про період від 24 лютого 2022 року. В разі виявлення порушень рішення ВЛК будуть переглянуті. Також про це потрібно поінформувати правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про перегляд усіх рішень ВЛК, цифровізацію та як визначатимуть "обмежено придатних".

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Дата публікації
Перегляди
1923
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