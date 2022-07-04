Зеленський утворив 14 військових адміністрацій на Донеччині та призначив керівників

Відтепер стане значно простіше виконувати військові задачі та підтримувати життєдіяльність громад області.
На Донеччині утворені 14 місцевих військових адміністрацій.
Згідно з Указом президента України №469/2022, на території Донецької області створені:
- у Волноваському районі – Великоновосілківська і Комарська військові адміністрації;
- у Покровському районі – Курахівська та Шахівська військові адміністрації;
- у Краматорському районі – Краматорська, Лиманська, Миколаївська, Святогірська і Черкаська військові адміністрації;
- у Бахмутському районі – Бахмутська, Званівська, Сіверська, Соледарська і Часовоярська військові адміністрації.
"Кожна новостворена військова адміністрації вже отримала свого очільника. Всі чудово усвідомлюють рівень викликів та відповідальності", - зазначив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Кириленко додав, що відтепер стане значно простіше виконувати військові задачі та підтримувати життєдіяльність громад області.
Нагадаємо, Зеленський у Швейцарії презентував план відбудови України.
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