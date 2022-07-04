Зеленський утворив 14 військових адміністрацій на Донеччині та призначив керівників

Зеленський утворив 14 військових адміністрацій на Донеччині та призначив керівників

Відтепер стане значно простіше виконувати військові задачі та підтримувати життєдіяльність громад області.

На Донеччині утворені 14 місцевих військових адміністрацій.

Згідно з Указом президента України №469/2022, на території Донецької області створені:

у Волноваському районі – Великоновосілківська і Комарська військові адміністрації;

у Покровському районі – Курахівська та Шахівська військові адміністрації;

у Краматорському районі – Краматорська, Лиманська, Миколаївська, Святогірська і Черкаська військові адміністрації;

у Бахмутському районі – Бахмутська, Званівська, Сіверська, Соледарська і Часовоярська військові адміністрації.

"Кожна новостворена військова адміністрації вже отримала свого очільника. Всі чудово усвідомлюють рівень викликів та відповідальності", - зазначив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Кириленко додав, що відтепер стане значно простіше виконувати військові задачі та підтримувати життєдіяльність громад області.

Нагадаємо, Зеленський у Швейцарії презентував план відбудови України.

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