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Зеленський утворив 14 військових адміністрацій на Донеччині та призначив керівників

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Зеленський утворив 14 військових адміністрацій на Донеччині та призначив керівників

Фото: Офіс президента України

Відтепер стане значно простіше виконувати військові задачі та підтримувати життєдіяльність громад області.

На Донеччині утворені 14 місцевих військових адміністрацій.

Згідно з Указом президента України №469/2022, на території Донецької області створені:

  • у Волноваському районі – Великоновосілківська і Комарська військові адміністрації;
  • у Покровському районі – Курахівська та Шахівська військові адміністрації;
  • у Краматорському районі – Краматорська, Лиманська, Миколаївська, Святогірська і Черкаська військові адміністрації;
  • у Бахмутському районі – Бахмутська, Званівська, Сіверська, Соледарська і Часовоярська військові адміністрації.

"Кожна новостворена військова адміністрації вже отримала свого очільника. Всі чудово усвідомлюють рівень викликів та відповідальності", - зазначив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Кириленко додав, що відтепер стане значно простіше виконувати військові задачі та підтримувати життєдіяльність громад області. 

Нагадаємо, Зеленський у Швейцарії презентував план відбудови України.

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