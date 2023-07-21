"Зерновий коридор" та ситуація на фронті: Зеленський провів Ставку

В Україні триває системна робота із захисту наших портів та інфраструктури зернової ініціативи.

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 21 липня, провів Ставку верховного головнокомандувача. Про зерновий коридор доповіли командувач ВМС Олексій Неїжпап та віце-прем’єр з відновлення України Олександр Кубраков.

Про Зеленський інформує у Мережі.

За словами Зеленського, триває системна робота із захисту наших портів та інфраструктури зернової ініціативи. Головкому Залужному, командувачу Неїжпапі та міністру Кубракову надали підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору", МЗС – напрацювати аналогічні дипломатичні кроки.

Також читайте Терориста Гіркіна-Стрєлкова затримали російські правоохоронці

Крім того, президент заслухав доповіді Головкома, командувачів Сирського та Тарнавського.



"Актуальна ситуація на полі бою. Глибока аналітична доповідь усіх наших розвідок щодо задумів противника на коротку й тривалу перспективу. Також – постачання, логістика, виробництво", - вказано у повідомленні.

Обговорили також ситуацію на північному кордоні.



"Також триває комплексна перевірка роботи ТЦК – військкоматів. Заслухали проміжний звіт, до кінця місяця очікуємо результатів інспекції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що наразі Україні не вистачає засобів ППО щодо деяких видів російського озброєння. Натомість український військово-промисловий комплекс вже виробляє засоби, що дозволять посилити захист портової інфраструктури.

Читайте також: