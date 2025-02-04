Де і як швидко обміняти водійське посвідчення в Україні

Обміняти водійські посвідчення можна швидко в сервісному центрі МВС.
Власники посвідчень водія, виданих до 2013 року, можуть швидко та зручно обміняти документ у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС, незалежно від місця реєстрації.
Про це розповіли у пресслужбі МВС.
Як отримати послугу
Записатися до сервісного центру МВС заздалегідь, підготувати такі документи:
- паспорт;
- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
- старе посвідчення водія.
Звернутися до сервісного центру та отримати новий документ у день подання заявки. Нове посвідчення автоматично з'явиться в Кабінеті водія та у додатку Дія.
Орієнтовна вартість обміну — 572 грн (без урахування банківської комісії).
Нагадаємо, від 1 січня на водіїв чекають нові правила виїзду за кордон. Зокрема страховики самостійно визначатимуть вартість полісів "Зелена картка".
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