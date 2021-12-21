Популярний кросовер KIA Sportage із тріском провалив краштест: відео

Модель не отримала жодної зірки за безпеку.

Фахівці незалежної організації Latin NCAP, які випробовують автомобілі для латиноамериканського ринку, провели серію краштестів KIA Sportage четвертого покоління.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Генеральний секретар Latin NCAP Алехандро Фурас заявив, що більшість автовиробників випускають на європейські ринки ті самі моделі, які доступні в Латинській Америці. Однак тут машини слабші за базовий рівень безпеки.

У базовій комплектації кросовер обладнаний двома подушками безпеки та антиблокувальною системою гальмування. За результатами зіткнень із перешкодами, що імітують, автомобілі, Sportage визнали небезпечним транспортним засобом.

Внаслідок краштестів безпеки KIA Sportage для пішоходів оцінили на 58 відсотків. У разі аварії водій та передній пасажир кросовера будуть захищені на 48 відсотків. Водночас ризик отримання серйозних травм дітьми за бокового удару на швидкості 50 кілометрів на годину або при передньому зіткненні на швидкості 64 кілометри на годину становить 75 відсотків. Таким чином незалежні експерти визнали корейську модель небезпечною. Як наслідок, KIA Sportage отримала нуль зірок з п'яти за безпеку.

В Україні KIA Sportage доступний за ціною від 532 321 грн. Саме ця модель стала найпопулярнішою на українському ринку нових машин за підсумками листопада.

Раніше ТСН.Авто розповідав про те, яка є альтарнатива KIA Sportage на ринку.

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