В Україні вперше почали випускати бензин А-98

Підприємство отримало всі необхідні документи та сертифікати відповідності та вже виробило перші 2 000 тонн продукту.

"Укртатнафта" на Кременчуцькому НПЗ вперше в Україні розпочала промисловий випуск високооктанового бензину А-98.

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Про це повідомили представники заводу, пише enkorr.

За словами головного технолога "Укртатнафти" Юрія Голіча, виробництво стало можливим після проведення необхідної модернізації завдяки якій вдалося максимально підвищити октанові числа основних компонентів.

"Ми отримали бензин, що відповідає показникам А-98 за всіма параметрами: по сірці, по ароматиці, по бензолу. Для того, щоб вийти на октанове число 98, ми додаємо до 15% метил-трет-бутилового ефіру (МТБЕ)", - пояснює Голіч та додає, що для покращення експлуатаційних властивостей у паливо додають комплексну присадку Keropur ENERGY, яка сприяє підвищенню антикорозійних та миючих властивостей, а також екологічних характеристик палива.

Варто зазначити, що А-98 переважно використовується в автомобілях з моторами, що мають підвищений рівень стиснення. Завдяки високим антидетонаційним властивостям (октановим характеристикам), бензин підвищує потужність роботи двигуна та покращує динаміку розгону, знижуючи рівень вібрації та шуму, та суттєво знижує витрату палива.

За даними Консалтингової групи "А-95", у 2021 році в Україну імпортовано 23,8 тис. т бензину А-98, з них 7,5 тис. т з Литви, решта ресурсу - з Білорусі.

Нагадаємо, від 7 лютого 2022 року Білорусь заблокувала постачання нафтопродуктів з Литви до України через територію Білорусі залізничним транспортом, що позначилося на цінах на бензин та дизельне пальне.

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