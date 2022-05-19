Ампутували лапу пилкою для дров: українські військові просто під обстрілами врятували пса

Ампутували лапу пилкою для дров: українські військові просто під обстрілами врятували пса

Українські військові у польових умовах зробили операцію собаці - ампутовували частину лапи на передовій навіть без спеціального обладнання - пилкою для дров.

Ніхто з військових не мав відповідних навичок. Все робили за підказками ветлікарки через Інтернет.

Як нині почувається пес і чи вдалося знайти йому нову родину - читайте в матеріалі ТСН.

Пса, якого господарка Христина тепер кличе Бурим, зоозахисниці привезли з Харківщини. Там, опинившись без домівки, він прибився до українських військових на позиції. Разом з ними потрапив під ворожий обстріл, проте вижив.

Передню праву лапу собаці потрощило осколками. Рана запалилася і гноїлася. Тварина дошкутильгала до інших позицій. Захисники постали перед вибором: приспати тварину, або ампутувати частину кінцівки.

Українські захисники таки вирішили спробувати врятувати хвостатому життя. Одним із тих, хто взявся проводити ампутацію, був Олександр Коваленко. Він доброволець, управляє військовим дроном. Пригадує, як разом із побратимами нашвидкуруч облаштували в укритті імпровізовану операційну.

Але як робити такі складні хірургічні маніпуляції без спеціальних інструментів та головне досвіду, не знали навіть британські парамедики, котрі саме перебували поруч. Тож через інтернет зв’язалися зі знайомою ветлікаркою. Вона керувала процесом онлайн.

"Операція досить довго тривала, тому що потрібно було зашивати всі ці артерії. Ніхто цього не вмів", - пригадує Олександр Коваленко, доброволець і боєць батальйону "Карпатська Січ".

Проте саме в цей найвідповідальніший момент ворог пішов у атаку.

"Була бойова тривога. Всі вдяглися в броніки, каски. А ми 5 людей - сидимо з цією собакою. Ми нічого не чуємо. Не розуміємо, яка обстановка. Шиємо цю собаку", - розповідає Олександр Коваленко.

Попри все операція пройшла успішно. Військовослужбовці назвали хвостатого Шевроном. І з передової евакуювали до столиці.

"Він був досить кволий. Всю дорогу взагалі не гавкав, не лаяв. Зупиняючись на АЗС, годували його", каже Максим Шульга, боєць батальйону "Карпатська січ".

Тимчасово прихистити пса попросили Христину. Вона погодилась. А як побачила собаку - обімліла, бо то справжній здоровань, завважки аж 35 кілограмів. Однак пес виявився компанійським. Зовні схожий дівчині на ведмедя, тож Христина почала кликати його Бурим.

А одного разу їм удвох навіть довелося ховатися у ванній кімнаті. Тоді російська ракета поцілила у сусідній будинок.

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"Того вечора я почула гучний свист ракети. Побігла у ванну кімнату і далі послідував гучний вибух. Я присіла від гучного вибуху, пес прокинувся від седації і прибіг сюди до мене. Вже другий вибух ми перечекали з ним разом", - пригадує Христина.

Порятунок Бурого чи Шеврона дивом називає і Дмитро Литвиненко. Ветлікар досі не може збагнути, як на передовій без необхідних навичок звичайною пилкою для дрів собаці досить успішно ампутували частину лапи.

"Але за рахунок того, що там немає забезпечення для повноцінного лікування собак ми отримали гнійну рану, якою потрібно було займатися ще деякий період. Але якби не була зроблена робота парамедиками - тварина була б втрачена", каже головний лікар ветеринарної клініки Дмитро Литвиненко.

Нині пес спирається на хвору лапу, хоча рана повністю ще не загоїлася. Ветлікарі кажуть, що після пластичної операції, можливо, знадобиться протез.

Христина ж дуже тішиться: вона вже знайшла хвостатому нових господарів. На Полтавщині. А їм так сподобалося нове ім’я пса, що вирішили і далі кликати його Бурим.

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